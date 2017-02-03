06 февраля 2017 года
Задать вопрос редакции

Последние новости

03.02.2017 17:31:00
Сотрудников рязанских интернатов обучат современным методам ухода за стариками
03.02.2017 12:23:00
Жители Горрощи опробуют раздельный сбор мусора
03.02.2017 11:44:00
Рязанским мамам продолжают помогать продуктами
03.02.2017 10:57:00
В Михайловском районе легковушка врезалась в автобус
02.02.2017 15:46:00
Пособия по материнству и детству выросли
02.02.2017 15:04:00
В Рязани избрали нового ректора госуниверситета им. Есенина
02.02.2017 14:52:00
В Рязанской области подешевели капуста, сахар и гречка
02.02.2017 13:51:00
Рязанских «сердечников» проконсультировали столичные кардиологи
Яндекс.Погода
<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Огни ночной Рязани

Картинка

Путеводитель по злачным местам областного центра начала 90-х

Не обманывайте анестезиолога!

Перед началом любой операции врач должен досконально знать анамнез пациента

Контрафактный алкоголь и контрафакт фактов

Корреспондент федерального телеканала отправился по адресу ликвидированного производства…

Сделайте доброе дело!

С этого номера в «Вечёрке» стартует новая рубрика «Усы, лапы, хвост» , посвящённая, как нетрудно догадаться по её названию, домашним питомцам

Красавицы и труженицы

Во Дворце молодёжи выбрали самую обворожительную и талантливую заводчанку

Нежелательное соседство

В Рязани разворачивается конфликт вокруг строительства многоэтажки

Завтрашний день Лесного

В посёлке должно быть создано не менее 500 новых рабочих мест

Свежий номер

Свежий номер
Номер 5 от 31 января 2017 Архив номеров


Фоторепортажи

Фото 1 В Рязани выбрали Красу завода-2016
Фото 1 Рязанцы попробовали «блокадный хлеб»
Фото 1 Рязанские студенты сожгли чучело сессии
Фото 1 В Крещенских купаниях в Рязанской области приняли участие почти 7000 человек
Фото 1 Юных рязанцев приглашают в «Мир волшебных сказок»
© 2014-2017 Газета "Вечерняя Рязань"
телефон редакции: 8 (4912) 50-14-91
e-mail: vr.62@yandex.ru Любое использование материалов допускается только при
соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на
vr-gazeta.ru
Задать вопрос редакции