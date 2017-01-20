«Вечерняя Рязань» продолжает расследование: насколько обоснованно некоторые управляющие жилищные компании города включены в список сомнительных и неблагонадёжных?
В областном центре во второй раз прошёл юношеский «Кубок Кремля»
В областном правительстве наградили победителей и лауреатов XIII творческого конкурса «Хрустальный журавль»
Реплика Михаила Колкера об отсутствии альтернативы
Кого частично освободили от платы за проезд в общественном транспорте?
Можно ли в рязанских заведениях общепита пообедать вкусно и дёшево?