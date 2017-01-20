22 января 2017 года
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По программе «Забота» будут работать мастерские по ремонту бытовой техники и телевизоров
19.01.2017 18:20:00
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19.01.2017 15:16:00
В Рязани ожидается мокрый снег и сильный ветер
19.01.2017 13:31:00
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19.01.2017 11:59:00
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Номер 3 от 17 января 2017 Архив номеров


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