10 января 2017 года
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09.01.2017 16:26:00
Троллейбус №17 будет ходить по новому маршруту
09.01.2017 13:37:00
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09.01.2017 12:46:00
В ДТП в Шацком районе пострадали двое детей
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Число заболевших ОРВИ в регионе продолжает расти
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Автопарк рязанской автоколонны пополнился 10 автобусами
29.12.2016 13:12:00
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Когда зима не в радость...

Метеочувствительность присуща всем людям без исключения

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Многотрудная безопасность

С какими сложностями может быть сопряжена установка сигнализаторов загазованности в жилых домах?

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В последние дни декабря в областном центре подвели итоги проекта «Детский кинотеатр»

До свиданья, Год кино...

Поприветствуем Год экологии! А заодно вспомним, чьи юбилеи нам предстоит отметить уже скоро...

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Номер 52 от 27 декабря 2016 Архив номеров


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